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Sıcak hava, kabir ziyaretlerini de etkiledi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, birçok vatandaş sıcak hava sebebiyle kabir ziyaretlerini akşamüzeri gerçekleştirdi.

Sıcak hava, kabir ziyaretlerini de etkiledi

Efeler ilçesindeki Kemer ve Tellidede Mezarlıkları başta olmak üzere il genelindeki tüm mezarlıklar, en yoğun arife günlerinden birini yaşadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ederek dualar etti. Son günlerde etkili olan sıcak hava ise mezarlık ziyaretlerini de etkiledi. Sıcaklıklar sebebiyle birçok vatandaş kabir ziyaretlerini sabah erken saatler de ve akşam üzeri gerçekleştirdi.

MEZARLIKLAR ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞTI

Bayram arifesinin kabir ziyaretlerine ayrılması sebebiyle mezarlıklar ziyaretçilerle dolup taşarken, yakınlarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden vatandaşlar, kabirlerin genel temizliklerini yaparak çiçek dikti. Mezarlık girişlerindeki tezgahlarda mersin ve çiçek satışı yapan vatandaşlar da yaşanan yoğunluktan dolayı adeta çifte bayram yaşadı. Mezarlık yollarında da oluşan yaya ve araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevli ekipler gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mezarlık bayram hava sıcaklıkları
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