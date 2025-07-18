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Sıcak havalarda bu iki ilacı kullananlar dikkat! Beyin kanaması riski de var: Uzmandan önemli uyarılar...

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Özellikle son günlerde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarla mücadele eden uzmanlar, vatandaşları güneş çarpması ve beyin kanaması gibi hayati tehlike yaratabilecek durumlara karşı uyarıyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcakların beyin kanaması riskini artırdığını belirtti. Uzmanlar bu iki ilaç kullananları da uyarıyor. Detaylar haberimizde...

Sıcak havalarda bu iki ilacı kullananlar dikkat! Beyin kanaması riski de var: Uzmandan önemli uyarılar...

Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Son günlerde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serinlemek için gölge ve kapalı alanlara yöneliyor. Uzmanlar ise, özellikle uzun süre güneş altında kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sıcak havalarda şapka takmadan yürümek veya çalışmak beyin kanamasına neden olabiliyor.

Sıcak havalarda bu iki ilacı kullananlar dikkat! Beyin kanaması riski de var: Uzmandan önemli uyarılar... 1

"SICAKLAR HERKESTE BEYİN KANAMASINA YOL AÇMAZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir. Ancak bu sıcaklar herkeste beyin kanamasına yol açmaz. Aşırı sıcaklarda beynin tansiyondaki oynamalara karşı kendisini koruduğu oto regülasyon sistemi var. Sıcak havalarda damarlarda aşırı bir genişleme, bunun sonucu olarak da tansiyonda düşme olur. Tansiyon düşmesi ise beyne veya diğer organlara giden kan miktarlarında azalmaya yol açar. Beyin de buna hemen tepki olarak onu dengelemeye çalışır. Kalp hızı artar ve eğer yaşlıysanız, damar duvarınız zayıfsa, idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, tansiyon hastasıysanız bu durumlar beyinde kanamaya yol açar" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda bu iki ilacı kullananlar dikkat! Beyin kanaması riski de var: Uzmandan önemli uyarılar... 2

"TANSİYON HASTALARI BU İLACI ALIRKEN DİKKATLİ OLMALI"

Tansiyon hastaları ve idrar söktürücü ilaç kullananların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şen, "Aşırı sıcaklarda beraberinde terlemede fazla olduğu için vücut sıvı kaybediyor. Yeteri kadar sıvıyı vücuda almadığınızda ise kanda koyulaşma, yoğunlaşma oluyor. Bu yoğunlukta beyin ve kalp damarlarında tıkanıklığa yol açarak felçlik yapar ya da kalp, fazla efor harcayarak tansiyon hastalığı olarak kendisini gösterebilir. Tansiyon hastasıysanız, idrar söktürücü ilaçlar alıyorsanız muhakkak dikkatli olmanız gerekiyor" dedi.

Sıcak havalarda bu iki ilacı kullananlar dikkat! Beyin kanaması riski de var: Uzmandan önemli uyarılar... 3

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yaşlılar, tansiyon hastaları ve ağır işlerde çalışanların sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve güneşten korunmalarını önerdi.

Sıcak havalarda bu iki ilacı kullananlar dikkat! Beyin kanaması riski de var: Uzmandan önemli uyarılar... 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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