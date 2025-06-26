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Sıcak havalarda klima tehlikesi! 'Klima zatürresi' olmayın! Uzmanlardan 'zararlı gaz' uyarısı

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Sıcaklıkların artmasıyla birlikte klima kullanımı yaygınlaşırken, uzmanlar bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klimaların aynı havayı sürekli döndürdüğüne dikkat çekerek, "Klimalar oda içerisindeki havayı alır, soğutur ve tekrar geri verir. Ancak içerideki aynı hava devridaim olduğu için bir süre sonra kirlenir" dedi. Detaylar haberimizde...

Yaz aylarında sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı yaygınlaştı. Uzmanlar, serinleme amacıyla tercih edilen klimaların bilinçsiz kullanımının solunum yolu hastalıklarından kas tutulmalarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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"ZARARLI GAZLARIN BİRİKMESİNE NEDEN OLUYOR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klimaların aynı havanın sürekli dolaşımda olmasını ve bir süre sonra hava kalitesinin bozulmasına neden olduğunu belirterek, "Yaz ayları geldi. Yaz gelince klimasız olmuyor. Kapalı ortamlarda mutlaka klimayı kullanıyoruz. Klimalar serinletiyor ama sağlık açısından bazı riskler taşıyor. Elbette kullanalım ama dikkatli kullanmakta fayda var. Klimalar oda içerisindeki havayı alır, soğutur ve tekrar geri verir. İçerideki aynı hava devridaim olduğu için bir süre sonra o hava kirlenir. Ara ara odanızı havalandırmanız gerekmektedir. Oda içerisindeki serin hava kaybolmasın diye kapıları kapatıyoruz ama hava kirlendiği için oksijenlenmeyerek birtakım zararlı gazların birikmesine neden oluyor" dedi.

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"FİLTRELERİ DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ"

Klima filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi ve bakımının yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Klima fanının doğrudan üzerinize gelmemesi için onu yönlendirmeniz gerekir. Fanı yukarıya doğrultmakta fayda var. Isıyı belli oda sıcaklığına göre ayarlamak, çok düşürmemek gerekmektedir. Genelde 21-24 derece arasındaki oda sıcaklığı, ideal sıcaklık olarak kabul edilmektedir. Oda içerisinde bir kuruluk olduğu zaman nemlendirmek gerekir. Klima hem soğukluk hem de nemlendirme yaparsa göz, burun ve ağızda tahrişlere ve hastalıklara neden olabilir. Klimaların bakımının iyi yapılması, filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi şarttır. Bakteriler, alerjenler, virüsler, tozlar etrafa rüzgar şeklinde iletiliyor, bu yüzden temizlenmelidir" dedi.

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'KLİMA ZATÜRRESİ'

Ani ısı değişimlerinin çeşitli semptomlara neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Isıyı kademeli olarak düşürmekte fayda var. Bazen boğazdan yanma ve akıntı, burun tıkanıklığı, hapşırmak, gözlerde kuruluk olduğunda bazen de bronşite bağlı olarak öksürük hırıltı, göğüste sızlama gibi yakınmalarla klimanın etkilerini anlayabilirsiniz. Sıcak hava sonrasında aniden soğuk havaya girdiğinizde kaslarda kramp ve tutukluklar ortaya çıkabiliyor. Kapalı ortamdaki hava nedeniyle enfeksiyonlar da meydana gelebilir. Ofis, alışveriş merkezi gibi toplu havalandırılan sosyal alanlarda 'klima zatürresi' dediğimiz özel bir zatürre türü de var" dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zatürre klima sıcaklık yaz ayları
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