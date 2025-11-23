Sıcaklar yerini şiddetli yağışa bırakıyor: Kar uyarısı da geldi

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık yaşadık. Ancak kasım ayının son haftası ortası gibi sıcak geçmeyecek. Bugün de hissedilecek sıcaklıklar yarından itibaren etkisini azaltacak. Sıcaklıkların 8-9 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre barı illerinde de şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Prof. Orhan Şen de hafta sonu Uludağ'a kar yağabileceğini belirtti. İşte detaylar...

"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR OLACAK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yeni haftada beklenen hava durumunu "Pazartesi günü sıcaklık İstanbul'da 8-9 derece düşecek." diyerek aktardı.

Çalışkan, "Yağış pazartesi günü ülkenin orta kesimlerine ilerleyecek. Kastamonu'dan itibaren Ankara, Eskişehir ve Antalya'ya kadar şiddetli yağışlar olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışkan sözlerine şöyle devam etti;

"Pazar günü batıya yağış gelecek. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli... Ege'nin genelinde yağışlar gök gürültülü ve şiddetli olacak. Olumsuzluk yaratabilir, yer yer su baskınları hatta sel oluşabilir.

Doğu'da yoğun sis nedeniyle güneş ışınları fazla o bölgeye ulaşamıyor. Havanın bu kadar açık olması da ısı kaybına neden olduğu için de özellikle Kars tarafı ülkenin diğer yerlerine göre çok daha soğuk."

KAR UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den ise dikkat çeken bir kar uyarısı geldi. Şen de sıcaklıkların bu hafta belirgin bir şekilde düşeceğini belirterek hafta sonu Uludağ'a kar yağabileceğini belirtti.