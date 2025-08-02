HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi?

Yaz sıcağında arabada unutulan su şişesi, masum bir içecekten çok daha fazlasını barındırabilir. Susuzluğu gidermek için uzandığınız o şişe, bakteri yuvası veya kimyasal bir tehlike olabilir mi? Bilim, bu yaygın alışkanlığın sağlığınız üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. İşte arabada bırakılan su şişeleriyle ilgili bilmeniz gerekenler…

Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi?
Sedef Karatay

Su içmek sağlıklı bir alışkanlık, ancak aracınızda saatlerce güneş altında beklemiş bir su şişesinden içiyorsanız, bu masum alışkanlık sağlığınızı tehdit edebilir. Çoğumuzun sıkça yaptığı bir hata olan arabada su şişesi unutmak, bakteri üremesinden kimyasal sızıntılara kadar ciddi riskler barındırıyor.

Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi? 1

GÖRÜNMEYEN RİSK

Plastik su şişeleri, pratikliği nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Ancak bu şişeler, genellikle PET (polietilen tereftalat) adı verilen petrol türevi bir maddeden üretiliyor. Yüksek sıcaklıklarda bu plastiklerden suya zararlı kimyasallar sızabiliyor. Özellikle yaz aylarında araç içindeki sıcaklık 45°C’ye ulaşarak bu riski artırıyor.

Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi? 2

BPA TEHLİKESİ

Bisfenol A (BPA), bazı plastik şişelerde bulunan ve yüksek sıcaklıkta suya karışabilen bir kimyasal. BPA, hormonal dengesizlik, sindirim sorunları, yüksek tansiyon, diyabet ve hatta kanser gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi? 3

Araştırmalara göre, özellikle bebekler ve çocuklar için ciddi riskler taşıyor. FDA düşük seviyelerde BPA’nın zararsız olduğunu belirtse de, uzmanlar bu kimyasaldan kaçınılmasını öneriyor.

ARAÇ İÇİNDE BIRAKILAN SU ŞİŞESİ BAKTERİLERLE DOLABİLİR

Açılmış su şişeleri, ağızdan bulaşan bakterilerle dolabilir. Araç içindeki sıcak ortam, bu bakterilerin hızla çoğalması için ideal bir zemin oluşturuyor. 4°C ile 60°C arasında üreyen bu bakteriler, mide ve bağırsak enfeksiyonlarından ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi? 4

AÇILMAMIŞ ŞİŞELER GÜVENLİ Mİ?

Mühürlü kapak, açılmamış şişelerde bakteri oluşumunu engellese de, BPA içeren plastik şişeler sıcaklık nedeniyle yine risk taşıyor. Bu nedenle, açılmamış olsa bile uzun süre sıcakta bekleyen şişelerden su içmek güvenli olmayabilir.

Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi? 5

BPA RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Uzmanlar, BPA riskini azaltmak için paslanmaz çelik veya cam şişe kullanımını öneriyor. Araçta su saklamak için ise BPA içermeyen kapları soğutucu çantalarda muhafaza etmek en güvenli yöntem.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı bu hale getirmişti! Cezası belli oldu18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı bu hale getirmişti! Cezası belli oldu
'Evet' derken düştü! Adana'da eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmıştı, o anlar kameraya yansıdı'Evet' derken düştü! Adana'da eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmıştı, o anlar kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:
cam şişe plastik sıcaklık su şişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı!

Namaz kılarken küçük çocuğun hayatını kurtardı!

Çeşme'den sonra sıra İzmir'e de geldi! Su kesintileri başlıyor, saat belli oldu

Çeşme'den sonra sıra İzmir'e de geldi! Su kesintileri başlıyor, saat belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.