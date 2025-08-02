Sıcaklarda arabada unutulan su, sessiz bir tehdit! Serinlemek isterken hasta olmayın: Plastik şişeler kimyasal bir tehlike olabilir mi?

Su içmek sağlıklı bir alışkanlık, ancak aracınızda saatlerce güneş altında beklemiş bir su şişesinden içiyorsanız, bu masum alışkanlık sağlığınızı tehdit edebilir. Çoğumuzun sıkça yaptığı bir hata olan arabada su şişesi unutmak, bakteri üremesinden kimyasal sızıntılara kadar ciddi riskler barındırıyor.

GÖRÜNMEYEN RİSK

Plastik su şişeleri, pratikliği nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Ancak bu şişeler, genellikle PET (polietilen tereftalat) adı verilen petrol türevi bir maddeden üretiliyor. Yüksek sıcaklıklarda bu plastiklerden suya zararlı kimyasallar sızabiliyor. Özellikle yaz aylarında araç içindeki sıcaklık 45°C’ye ulaşarak bu riski artırıyor.

BPA TEHLİKESİ

Bisfenol A (BPA), bazı plastik şişelerde bulunan ve yüksek sıcaklıkta suya karışabilen bir kimyasal. BPA, hormonal dengesizlik, sindirim sorunları, yüksek tansiyon, diyabet ve hatta kanser gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Araştırmalara göre, özellikle bebekler ve çocuklar için ciddi riskler taşıyor. FDA düşük seviyelerde BPA’nın zararsız olduğunu belirtse de, uzmanlar bu kimyasaldan kaçınılmasını öneriyor.

ARAÇ İÇİNDE BIRAKILAN SU ŞİŞESİ BAKTERİLERLE DOLABİLİR

Açılmış su şişeleri, ağızdan bulaşan bakterilerle dolabilir. Araç içindeki sıcak ortam, bu bakterilerin hızla çoğalması için ideal bir zemin oluşturuyor. 4°C ile 60°C arasında üreyen bu bakteriler, mide ve bağırsak enfeksiyonlarından ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

AÇILMAMIŞ ŞİŞELER GÜVENLİ Mİ?

Mühürlü kapak, açılmamış şişelerde bakteri oluşumunu engellese de, BPA içeren plastik şişeler sıcaklık nedeniyle yine risk taşıyor. Bu nedenle, açılmamış olsa bile uzun süre sıcakta bekleyen şişelerden su içmek güvenli olmayabilir.

BPA RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Uzmanlar, BPA riskini azaltmak için paslanmaz çelik veya cam şişe kullanımını öneriyor. Araçta su saklamak için ise BPA içermeyen kapları soğutucu çantalarda muhafaza etmek en güvenli yöntem.