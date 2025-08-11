Sıcaklarda spor yaparken kalbinize dikkat! Yaz ayında sağlıklı spor yapmak için 13 öneri...

Yaz aylarında açık havada spor yapmanın D vitamini alımı ve motivasyon açısından fayda sağladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Karaca, sıcaklık ve nem artışının kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. “Spor tamamen bırakılmamalı, ancak sıcak havalarda daha bilinçli şekilde yapılmalı” dedi.

"KALP DAHA FAZLA ZORLANIYOR"

Egzersiz sırasında kaslar tarafından üretilen ısıya çevresel sıcaklığın da eklendiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Karaca, “Bu durumda vücut ısıyı dışarı atmak için terleme mekanizmasını devreye sokar. Kalp ise hem kaslara oksijen taşımak hem de deriye kan pompalamak zorunda kalır. Artan terlemeyle birlikte sıvı ve elektrolit kayıpları yaşanır. Bu da kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, kramp ve bayılma gibi sorunlara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

"SIVI VE MİNERAL DENGESİ HAYATİ ÖNEMDE"

Terlemeyle birlikte sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de kaybedildiğini aktaran Dr. Karaca, bu durumun kalp ritmini bozabileceğini ve kas kasılmalarında dengesizlik yaratabileceğini vurguladı. “Susuzluk, kanın kalınlaşmasına ve dolaşımın zorlaşmasına neden olur. Kadınların günde ortalama 2.7 litre, erkeklerin ise 3.7 litre sıvı tüketmesi gerekir. Ancak bu miktar, ortam sıcaklığına ve kişinin aktivite düzeyine göre değişebilir” açıklamasında bulundu.

EGZERSİZ İÇİN EN UYGUN SAATLER

Egzersiz için en uygun saatlerin sabah 06.00–09.00 ve akşam 18.00–20.00 arası olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Karaca, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00–16.00 saatlerinde yorucu aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

"KIYAFET VE EKİPMAN SEÇİMİ ÖNEMLİ"

Sıcak saatlerde dışarı çıkmak gerekiyorsa gölgede kalınması ve serin alanlarda mola verilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Karaca, “Açık renkli, bol, ter emici pamuklu ya da teknik kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih edilmeli. Geniş kenarlı şapkalarla güneşten korunmak ihmal edilmemeli” dedi.

DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKEN GRUPLAR

Sıcak havalarda egzersiz yapacak kişilerin sağlık durumlarına dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Karaca, özellikle dikkatli olması gereken grupları şöyle sıraladı:“50 yaş üzeri bireyler.“Hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olanlar.“Koroner arter hastaları.“Beta bloker veya diüretik (idrar söktürücü) ilaç kullananlar.”

"SPOR ÖNCESİ VE SONRASI BESLENME PLANLANMALI"

Egzersiz öncesinde ağır yemeklerden ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Dr. Karaca, “Spor sonrası ise bol yeşillikli bir salata veya smoothie tüketilmesi önemlidir. Kas onarımı için bir saat içinde protein ve karbonhidrat içeren bir öğünün faydalı olabilir” dedi.Dr. Öğr. Üyesi Karaca, mineral kaybını karşılamak için şu besinleri önerdi:“Maden suyu.“Muz, kavun, elma, domates.“Orman meyveleri, çilek, ananas.“Yoğurt, kefir.“Çorba, ayran.

SIVI ALIMI NASIL OLMALIDIR?

Dr. Öğr. Üyesi Karaca, egzersiz süresince sıvı alımının da planlanması gerektiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:“Egzersizden 1-2 saat önce: 500 ml su.“Egzersiz sırasında: 15–20 dakikada bir 150–250 ml su.“Egzersiz sonrası: kilo başına 30–35 ml su + elektrolit desteği.

SAĞLIKLI SPOR İÇİN 13 ÖNERİ

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Karaca, yaz aylarında kalp sağlığını koruyarak spor yapabilmek için şu önerilerde bulundu:

Egzersizi sabah erken ya da akşam saatlerine planlayın.

Bol sıvı tüketin, mineralleri geri kazanın.

Açık renkli, ter emici kıyafetler giyin.

Yüksek tempolu egzersizleri serin saatlere alın.

Mola verin, vücudunuzu zorlamayın.

Dengeli bir öğün sonrası spora başlayın.

Magnezyum, potasyum ve sodyum desteği alın.

Güneş koruyucu kullanın.

Kronik hastalığınız varsa mutlaka hekime danışın.

Çocuklar ve yaşlılara yalnız egzersiz yaptırmayın.

Bayılma, baş dönmesi, nefes darlığı gibi belirtileri dikkate alın.

Tansiyon ve nabzınızı takip edin.

Acil durumda ulaşılacak kişilerin bilgilerini yanınızda bulundurun.

"VÜCUDUN BİYOLOJİK SİNYALLERİNE KULAK VERİN”

Dr. Öğr. Üyesi Karaca, yaz aylarında bilinçli şekilde yapılan sporun sadece performansı değil, kalp sağlığını da koruduğunu vurgulayarak, “Havanın sıcaklığına değil, vücudun biyolojik sinyallerine kulak verin” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır