Yüksek sıcaklıklar geliyor! Bakan Kurum uyardı; O tarihe dikkat ,İstanbul, Ankara, İzmir...

Yurt genelinde hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren 4-6 derece artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava sıcaklıklarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Kurum, hava sıcaklıklarının ciddi derecede artacağını ve orman yangınlarının önüne geçmek için tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

İşte Bakan Kurum'un paylaşımı...

"Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!"

Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha… pic.twitter.com/aTm0zRWOz2 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 3, 2025

ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.

5-12 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların 4-6 derece daha artması bekleniyor. Söz konusu tarihlerde en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 36, İstanbul’da 34, İzmir’de 39, Konya’da 36, Edirne’de 40, Bursa’da 36, Aydın’da 44, Muğla’da 40, Antalya’da 40, Adana’da 38 ve Diyarbakır’da 43 derece olması bekleniyor.

BOL SIVI TÜKETİLMELİ

Uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin açık havadan uzak durmaları gerektiğini vurguluyor.

Sıcak günlere karşı gölgede kalmak, bol sıvı tüketmek ve güneşin dik açıyla geldiği saatlerde fiziksel aktivitelerden kaçınmak önem taşıyor.