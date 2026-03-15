HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şiddet uyguladı, defalarca karakolluk oldular! Eşinden hain plan

İzmir’de 4’üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan 30 yaşındaki Aylin G.’yi aşağı ittiği iddia edilen eşi Okan G. ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı A.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Durumu ağır olan kadının hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

İzmir'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin G.'yi (30), aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan G. (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aylin G., bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin G., tedaviye alındı. Aylin G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DEFALARCA KARAKOLLUK OLDULAR

Aylin G.'nin eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

'ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI' İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Okan G., eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin G.'yi kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan G.'nin de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin G.'nin burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler Okan G. ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir balkon Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.