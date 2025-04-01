Şiddetli fırtına ortalığı birbirine kattı! Motosikletli tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Ege Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına Didim'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun da zaman zaman şiddetini arttırdığı ilçede Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatısındaki pergola tente şiddetli fırtınadan dolayı devrildi. Tentenin düştüğü esnada ise sokaktaki motosikletiyle geçen bir vatandaş ise saniyelerle canını kurtardı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şahsın motosikletle sokaktan geçmesinin saniyeler sonrasında tente büyük bir gürültü ile sokağa düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yaşanan olayda kimsenin burnunun bile kanaması ve herhangi bir hasara neden olmaması teselli kaynağı oldu.

(İHA)