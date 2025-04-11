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Şiddetli rüzgar bina tadilatı için kurulan iskeleyi devirdi, 3 araç zarar gördü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın tadilatı için kurulan iskele, şiddetli rüzgar sebebiyle devrildi, 3 araç zarar gördü.

Şiddetli rüzgar bina tadilatı için kurulan iskeleyi devirdi, 3 araç zarar gördü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bir anda yağan yağışla zor anlar yaşarken, çıkan şiddetli fırtına nedeniyle de olumsuz anlar meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde bir binanın tadilatı için kurulan iskele şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Üzerine iskele devrilen 3 aracın camları ve bagajlarında maddi hasar oluştu. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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