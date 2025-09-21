HABER

Şiddetli rüzgar konteyneri uçurdu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı etkili olan şiddetli rüzgar, boş bir konteynerin uçurumdan aşağıya düşmesine neden oldu.

Şiddetli rüzgar konteyneri uçurdu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hamzalar köyünde bulunan ve kullanılmayan bir konteyner, rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sert düşüşün ardından konteyner tamamen parçalanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Köy sakinleri, bölgede zaman zaman etkili olan rüzgarların benzer tehlikelere yol açabileceğini belirterek, alınması gereken önlemler konusunda yetkililere çağrıda bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şiddetli rüzgar konteyneri uçurdu 1

Şiddetli rüzgar konteyneri uçurdu 2
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
