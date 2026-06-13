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Şiddetli yağış heyelana yol açtı, motosiklet toprak altında kaldı

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, sağanağın ardından yaşanan heyelan ve sel nedeniyle ulaşım kapandı. Bir motosiklet heyelan altında kaldı.

Şiddetli yağış heyelana yol açtı, motosiklet toprak altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Adana’nın Kozan ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışın ardından Akkaya yolu Üskiyen Geçidi mevkisinde sel ve heyelan meydana geldi.

Şiddetli yağış heyelana yol açtı, motosiklet toprak altında kaldı 1

Dağdan koparak yola sürüklenen kaya parçaları ve ağaç dalları nedeniyle Feke-Kozan kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Akkaya mevkiinde bir motosiklet heyelan altında kalırken bölge havadan görüntülendi. Yolun kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler güvenli alanlara yönlendirildi.

Şiddetli yağış heyelana yol açtı, motosiklet toprak altında kaldı 2

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Geçtiğimiz yıl satın aldığı motosikletinin heyelan altında kaldığını belirten Mehmet Baysal, "Dışarı çıktığımızda istinat duvarının yıkıldığını ve motosikletimin toprak altında kaldığını gördük. Büyük bir gürültüyle meydana geldi" dedi.

Şiddetli yağış heyelana yol açtı, motosiklet toprak altında kaldı 3

Bölge sakinlerinden Mehmet Arıkan ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfezlerin yetersiz kaldığını öne sürerek, "Yağışla birlikte evimiz ve saman balyalarımız zarar gördü. Bugüne kadar böyle bir yağış ve heyelanla karşılaşmadık" diye konuştu.

Vatandaşlar, yaklaşık 3 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kara yolundaki istinat duvarının yıkıldığını ve bunun sonucunda heyelan meydana geldiğini belirterek bölgede önlem alınmasını istedi.

Şiddetli yağış heyelana yol açtı, motosiklet toprak altında kaldı 4

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana sel felaketi
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