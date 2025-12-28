Side’deki yangında kundaklama iddiası

Yangın, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 520 Sokak’taki bir binanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin kattan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Kiracı kundakladı iddiası

Yangın çıkan dairenin sahibi Serkan Kurban, yanan dairedeki kiracı ile kira ödememesi ve daireyi boşaltmaması sebebiyle uzun süredir mahkemelik olduklarını belirterek, "Ne kadar çaba harcasak ta bir türlü çıkaramıyoruz. Daha dün bu adamı buradan alın, bir şeyler yapacak dedim. Bugün de binamı yaktı. Daha önce de binada yangın çıkmış kedilerim ölmüştü. Bu yangını da onun çıkardığına inanıyorum" dedi. Yangını çıkardığı iddia edilen yanan dairede kiracı olarak oturan kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır