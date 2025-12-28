HABER

Side’deki yangında kundaklama iddiası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Bina sahibi kiracı çıkmadığı için mahkemelik olduklarını ve yangını kiracının çıkardığını iddia etti.

Yangın, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 520 Sokak’taki bir binanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin kattan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Kiracı kundakladı iddiası
Yangın çıkan dairenin sahibi Serkan Kurban, yanan dairedeki kiracı ile kira ödememesi ve daireyi boşaltmaması sebebiyle uzun süredir mahkemelik olduklarını belirterek, "Ne kadar çaba harcasak ta bir türlü çıkaramıyoruz. Daha dün bu adamı buradan alın, bir şeyler yapacak dedim. Bugün de binamı yaktı. Daha önce de binada yangın çıkmış kedilerim ölmüştü. Bu yangını da onun çıkardığına inanıyorum" dedi. Yangını çıkardığı iddia edilen yanan dairede kiracı olarak oturan kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

Side’deki yangında kundaklama iddiası 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

