Şifa duaları: Hastalar için okunabilecek en etkili dualar

Bir kişi herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığında gündelik yaşamı zorlaşır ve hayatın tadı eksilir. Hastalık durumlarında ilk yapılması gereken elbette tıbbi tedavi yollarına başvurmak ve doktorların önerilerini dikkate almaktır. Fakat tedavinin yanı sıra kişilerin manevi destek arayışı da büyük önem taşır. Maneviyatın güçlenmesi insanların hastalıkla daha sabırlı mücadele etmelerine yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim’de de şifa ve sağlıkla ilgili ayetlere yer verilmiştir. Bu noktada hastalar manevi iyileşme için şifa duaları araştırırlar.
Hz. Aişe (r.a)'un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (S.A.V.), kendisine hasta getirildiği zaman şu duayı edermiş:
"Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame."
"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın." (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19).
"Bismillahi ergıke min kulli şey'in yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi ergıke."
"Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum." (Müslim, Selâm 40).
"...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."
"Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!" (et-Tevbe, 14)
"...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"
"…Gönüllerdeki dertlere şifâdır..." (Yûnus, 57)
"...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."
"…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…" (en-Nahl, 69)
"Ve nunezzilu minel kur'âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu'minîne (mu'minîn)...."
"Biz, Kur'ân'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için şifâ ve rahmettir…" (el-İsrâ, 82)
"Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni."
"Hastalandığım zaman bana şifâ veren O'dur." (eş-Şuarâ, 80)
"Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..."
"…De ki: O, (Kur'ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…" (Fussılet, 44)