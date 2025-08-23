HABER

'Şifalı' denilen suya giren çift hayatını kaybetti

Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu öne sürülen suya giren yaşlı çift, suyla birlikte çıkan gaz sebebiyle zehirlenerek yaşamını yitirdi.

'Şifalı' denilen suya giren çift hayatını kaybetti

Olay, öğlen saatlerinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çiftçi, hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen ve yer altından çıkan suya girerek içinde oturdu. Bir süre sonra karı kocanın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre çiftin suyla birlikte yer altından çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

