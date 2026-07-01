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Sıfır Atık Forumu Çıktıları Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı’nda Uluslararası Gündeme Taşındı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda; döngüsel ekonomi, iklim finansmanı, sürdürülebilir şehirler ve iş dünyasının iklim eylemine katılımını güçlendirecek iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Sıfır Atık Forumu Çıktıları Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı’nda Uluslararası Gündeme Taşındı
Recep Demircan

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, uluslararası iklim gündeminde etkinliğini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Forumu ile kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, atık azaltımı ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel iş birliğini güçlendirecek bir platform oluşturulurken, forumdan çıkan sonuçlar COP31 sürecinde iklim eyleminin somut adımlara dönüşmesi için yol gösterici bir çerçeve sunuyor.

Sıfır Atık Forumu Çıktıları Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı’nda Uluslararası Gündeme Taşındı 1

HAMBURG SÜRDÜRÜLEBİRLİK KONFERASI'NDA SIFIR ATIK FORUMU VİZYONU ANLATILDI

Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında düzenlenen programlara katılan Samed Ağırbaş, iş dünyasından kamu temsilcilerine, uluslararası kuruluşlardan yerel yönetimlere kadar farklı paydaşlarla temaslarda bulundu.

Ağırbaş, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton ile gerçekleştirdiği görüşmede, iş dünyasının iklim eylemindeki rolünü ve sürdürülebilir dönüşüm için geliştirilebilecek ortaklık fırsatlarını ele aldı.

Sıfır Atık Forumu Çıktıları Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı’nda Uluslararası Gündeme Taşındı 2

Görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde Ağırbaş, “Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri Sayın John Denton ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; Sıfır Atık Forumu çıktılarımız ve COP31 süreci doğrultusunda, iş dünyasının iklim eylemine katılımını güçlendirecek adımları ele alarak, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve atık azaltımı alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

"BAŞARI, UYGULAMANIN HIZLANMASI VE İŞBİRLİĞİ AĞLARININ GÜÇLENMESİYLE ÖLÇÜLECEK"

Samed Ağırbaş, Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında düzenlenen “Geleceğin Ekonomisi Günü” açılış oturumunda da konuşma gerçekleştirdi. Ağırbaş, burada yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilirlik hedeflerinin yalnızca uluslararası taahhütlerle sınırlı kalmaması, toplumların günlük yaşamına dokunan uygulamalara dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ağırbaş, “Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ortaya konulan Sıfır Atık vizyonumuz doğrultusunda; insan odaklı yaklaşımı, özel sektör ortaklığını ve iklim finansmanını merkeze alarak, uluslararası taahhütlerin insanların günlük yaşamına dokunan somut sonuçlara dönüşmesinin önemine dikkat çektik” dedi.

Ağırbaş, “Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ortaya konulan Sıfır Atık vizyonumuz doğrultusunda; insan odaklı yaklaşımı, özel sektör ortaklığını ve iklim finansmanını merkeze alarak, uluslararası taahhütlerin insanların günlük yaşamına dokunan somut sonuçlara dönüşmesinin önemine dikkat çektik” dedi.

Sıfır Atık Forumu Çıktıları Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı’nda Uluslararası Gündeme Taşındı 3

HAMBURG İLE İKLİM İNOVASYONU VE DÖNGÜSEL EKONOMİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Hamburg İkinci Belediye Başkanı Katharina Fegebank ile de bir araya gelen Ağırbaş, sürdürülebilir şehirlerin inşasında sıfır atık yaklaşımının rolünü ve yerel yönetimlerle geliştirilebilecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

Görüşmede Sıfır Atık Forumu’nun çıktıları ile COP31 öncesi iklim inovasyonu, dayanıklı şehirlerin inşasında döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımının rolü ele alındı. Ayrıca Hamburg ile COP31 İklim Yüksek Düzeyli Şampiyonu Ofisi arasında kalıcı bir diyalog mekanizmasının tesisini kapsayan yerel iş birliği fırsatları ortaya konuldu.

Sıfır Atık Forumu Çıktıları Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı’nda Uluslararası Gündeme Taşındı 4

UNECE İLE SÜRDÜRÜLEBİRLİK ORTALIKLARI ELE ALINDI

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile de görüşerek küresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ortak çalışma alanlarını ele aldı.

Görüşmede döngüsel ekonomi, yeşil sanayi dönüşümü, bölgesel iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kapasite geliştirme süreçleri masaya yatırıldı.

Ağırbaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık Forumu vizyonumuz ve COP31 sürecimiz doğrultusunda; döngüsel ekonomiden yeşil sanayi dönüşümüne uzanan tematik alanlarda bölgesel iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kapasite geliştirme süreçleri ve küresel sürdürülebilirlik taahhütlerini gerçeğe dönüştürecek uzun vadeli ortaklık fırsatlarını değerlendirdik” dedi.

İKLİM FİNANSMANI GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

DZ BANK Kıdemli Yönetici Bankacılığı Küresel Başkanı Frank Scheidig ile bir araya gelerek iklim finansmanı gündemini ele alan Ağırbaş, görüşmede Sıfır Atık Forumu’nda şekillenen ortak vizyon ve COP31 süreci doğrultusunda; uluslararası finansal sistemlerin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini ele alarak, özel sektör sermayesini harekete geçirecek finansman mekanizmalarını, yeşil altyapı ile döngüsel ekonomi yatırımlarını ve finansmandan uygulamaya taşıyacak uluslararası iş birliği fırsatlarını konuştuklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sıfır Atık Vakfı
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