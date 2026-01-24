Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendi

9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye’nin çevre ve iklim alanındaki öncü vizyonunu uluslararası düzeyde temsil edecek önemli bir görevlendirme gerçekleştirildi.

COP31 Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak ilan etti.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz İklim Zirvesi'nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görev, sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, COP31 sürecinin başarısına önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hayırlı olsun."

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği ve başkanlığını üstlendiği, Antalya'da 9-20 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlenen Ağırbaş'ın, COP31 Başkanlığı ve diğer ülkelerin ilgili paydaşlarıyla yakın işbirliği içerisinde olacağı, devlet dışı aktörlerin sürece etkin katılımının artırılması, iklim eyleminin hızlandırılması ve COP31 çıktılarının somut sonuçlara dönüştürülmesi yönünde çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

Yüksek Düzey Şampiyonu'nun temel görevinin, COP Başkanı'nı temsil ederek üst düzey etkileşimler yoluyla gönüllü çabaların, girişimlerin ve koalisyonların ölçeğinin büyütülmesini ve güçlendirilmesini kolaylaştırmak olduğu belirtilen açıklamada, İcra Sekreteri ve Taraflar Konferansı'nın mevcut ve gelecek dönem başkanlarıyla her yıl yüksek düzeyli etkinlik düzenlemeye devam etme ve iklim eylemlerini sonuca ulaştırmanın da görevleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Yüksek Düzey Şampiyonu'nun BMİDÇS'ye taraf olan ve taraf olmayan paydaşlarla etkileşim kurduğu, girişimlerin ve koalisyonların, Paris Anlaşması kapsamındaki "ulusal katkı beyanları" (NDC) gibi ulusal eylem planlarıyla ilişkilendirilmesine odaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır