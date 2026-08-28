Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, çevre ve iklim diplomasisinde küresel ölçekte güçlü ve etkin bir vizyon ortaya koymaya devam ediyor. Bu vizyonun en önemli unsurlarından biri olan ve Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya ilham veren küresel bir çevre hareketi niteliği taşıyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 17. Taraflar Konferansı (UNCCD COP17) kapsamında Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da gerçekleştirilen çok sayıda üst düzey oturum, ikili görüşme ve saha ziyaretine katıldı.

Ağırbaş, COP17 kapsamındaki açılış konuşmaları ve uluslararası temaslarında Türkiye’nin çevre, iklim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaşırken, Sıfır Atık Hareketi’nin doğal kaynakların korunması, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sunduğu katkılara dikkat çekti.

Ağırbaş, Ulan Batur’daki temasları boyunca birçok uluslararası temsilci ve eski dostla bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin ev sahipliğine hazırlandığı COP31’in uluslararası kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade etti.

Ağırbaş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Moğolistan’da COP17’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdik. Türkiye’nin vizyonunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi’ni dünyaya bir kez daha anlattık. Birçok eski dostla karşılaştık. Herkes Türkiye’nin hazırlandığı COP31’den bahsediyor. Aynı zamanda Türkiye’den çıkan ve bugün bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi’nin dünyaya verdiği pozitif etkiden söz ediyor.”

ARAZİ, İKLİM VE SIFIR ATIK GÜNDEMİ BİRLİKTE ELE ALINDI

Ağırbaş, UNCCD COP17 kapsamında gerçekleştirilen Business for Land (B4L) Üst Düzey Açılış Oturumu’nda yaptığı konuşmada, arazi ve iklim eyleminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Sağlıklı toprakların, su kaynaklarının ve ekosistemlerin korunmasının iklim dirençliliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Ağırbaş, Sıfır Atık yaklaşımının doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltan ve arazi gündemini güçlendiren rolünü anlattı.

Ulan Batur’dan COP31 Antalya’ya uzanan süreçte somut ve ölçeklenebilir çözümlerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Ağırbaş, “Doğa Temelli Çözümler Yoluyla Arazi, İklim ve Biyoçeşitlilik Direncinin Dönüştürülmesi” oturumunda da açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında doğa ve arazi yönetimini iklim eyleminin merkezine alan doğa temelli çözümlerin önemine dikkat çeken Ağırbaş, Rio Sözleşmeleri arasındaki çok taraflı iş birliğinin sahaya güçlü biçimde yansıtılması gerektiğini ifade etti.

COP31 ANTALYA YOLUNDA TÜRKİYE'NİN İKLİM DİPLOMASİSİ VURGUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen COP31 hazırlıkları da Ulan Batur’daki temasların önemli başlıklarından biri oldu. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 Antalya öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde; iklim eyleminin sahaya yansıtılması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve somut sonuç üreten uygulamaların yaygınlaştırılması ele alındı.

“HEDEFTEN EYLEME" VURGUSU

Ağırbaş, “Arazi Konusunda Küresel İklim Eylem Gündemi: Herkes İçin İşe Yarayan Çözümler” oturumunda yaptığı açılış konuşmasında ise Belém’den başlayan, Ulan Batur üzerinden Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 Antalya’ya uzanan süreçte temel önceliğin somut uygulamalar olması gerektiğinin altını çizdi.

Arazi restorasyonu ve dirençli gıda sistemleri ile sıfır atık ve kaynak döngüselliği arasındaki güçlü bağa dikkat çeken Ağırbaş, iklim eylemlerinin ölçülebilir ve uygulanabilir adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

UNCCD COP17 kapsamında gerçekleştirilen “İstanbul’dan Abu Dabi’ye: Dayanıklılık için Su-Arazi-İklim Nexus’u” oturumunda da konuşan Ağırbaş; su güvenliği, arazi restorasyonu, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini bütünleşik bir yaklaşımla ele aldı. Ulan Batur’dan COP31 Antalya’ya uzanan süreçte döngüsel ekonomi ve doğal kaynak yönetimi alanlarında uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

RİO SİNERJİLERİ COP31 GÜNDEMİNDE

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO’su Sayın Fatma Varank ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Abdülkadir Polat’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Hedeften Eyleme: Üçlü COP Yılı Boyunca Rio Sinerjilerinin Sunulması” oturumunda da konuşma yaptı.

Oturumda, Ulan Batur’dan Antalya’ya uzanan süreçte çevre ve iklim alanındaki çözümlerin sahaya taşınmasının önemi vurgulanırken, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında kurulması planlanan Rio Sinerjileri Eylem Grubu’nun hedefleri paylaşıldı.

Ağırbaş, COP31 sürecinde iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve çölleşmeyle mücadele başlıkları arasındaki güçlü bağın daha etkin bir iş birliği zeminiyle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ İÇİN YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Moğolistan temasları kapsamında Ağırbaş, Moğolistan İş Konseyi heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede, COP31 hedefleri doğrultusunda iş dünyasının sürdürülebilir arazi yönetimi ve döngüsel ekonomi süreçlerindeki rolü ele alındı. Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde yeşil yatırımları teşvik edecek uygulama modelleri ve özel sektör odaklı stratejik iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Ağırbaş ayrıca, Rusya Federasyonu İklim ve Su Kaynakları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve arazi restorasyonu süreçleri kapsamında bölgesel ve küresel iş birliği fırsatları ele alındı.

Moğolistan programı kapsamında İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) Genel Müdürü ve Büyükelçi Berik Aryn ile de bir araya gelen Ağırbaş, IOFS’nin gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmalarının COP31 sürecine dahil edilmesine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Görüşmede; gıda kaybı ve israfının önlenmesi, Sıfır Atık vizyonu, döngüsel ekonomi ve su dayanıklılığı ekseninde hayata geçirilebilecek ortak uygulama alanları ele alındı.

TÜRKİYE'NİN ULAN BATUR BÜYÜKELÇİLİĞİNE ZİYARET

Ağırbaş, Moğolistan temasları kapsamında Türkiye’nin Ulan Batur Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Türkiye’nin Ulan Batur Büyükelçisi Sayın Başak Genç Yüksel ile bir araya geldi.

Ziyarette UNCCD COP17 kapsamında gerçekleştirilen temaslar ve Türkiye’nin COP31 sürecine ilişkin hedefleri değerlendirildi. Ağırbaş, nazik ev sahipliği ve destekleri dolayısıyla Büyükelçi Yüksel’e teşekkür etti.

ÇEVRE TESİSLERİ VE YEREL HALKLA BULUŞMA

Ulan Batur programı kapsamında bölgedeki çevre ve geri dönüşüm tesislerini de ziyaret eden Ağırbaş, yerel uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Program çerçevesinde kentin gecekondu bölgelerinden birini ziyaret eden Ağırbaş, burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek yerel halkın çevre, yaşam koşulları ve sürdürülebilirlik konusundaki deneyimlerini dinledi.

Ağırbaş, temasların değerlendirmesinde ayrıca, Ulan Batur’dan Antalya’ya uzanan süreçte iklim ve arazi gündemleri arasındaki güçlü bağın somut uygulamalarla daha ileri taşınması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

COP31 yolunda ortaya koyduğu katkılar ve iş birliği dolayısıyla Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün’e teşekkür eden Ağırbaş, Türkiye’nin uluslararası çevre diplomasisinde güçlü iş birlikleriyle yoluna devam edeceğini belirtti.

Kosta Rika Eski Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ile de bir araya gelen Ağırbaş, “Görüşmemizde; Sıfır Atık vizyonumuz ve döngüsel ekonomi eksenindeki çalışmaları ele alırken, ev sahipliği yapacağımız COP31 sürecine yönelik ileriye dönük iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” dedi.

Ağırbaş, Gençlik, Toprak ve Geçim Kaynakları: Gelecek Nesil Toprak Koruyucularını Yetiştirmek programındaki "Kuşaklararası Diyalog: Gençlik Gündemine Yanıtlar" oturumunda ise gençlerin iklim, toprak ve gelecek vizyonuna dair sorularını yanıtladı. Oturumda; Sıfır Atık Forumu’nda ortaya konulan gençlik odaklı yaklaşım vurgulandı, COP31 sürecinde de gençlerin aktif katılımı ve öncü rolünü merkeze alma kararlılığı paylaşıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın UNCCD COP17 kapsamındaki yoğun temasları, Türkiye’nin COP31 Antalya’ya giden süreçte iklim, arazi, su, gıda ve döngüsel ekonomi başlıklarında uluslararası iş birliklerini güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.