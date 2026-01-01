HABER

'Sıfır hata' uyarısı: Yanlış kan vermenin telafisi yok!

İstanbul’da düzenlenen "Damardan Damara Kan Transfüzyonu" konferansında, kan transfüzyonunda yapılacak en küçük hatanın dahi geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Alanında uzman hekimler, hemşireler ve sağlık teknikerlerinin katıldığı konferansta; kanın tek kaynağının insan olduğu hatırlatılırken gönüllü kan bağışı, hasta kanı yönetimi ve transfüzyon güvenliğinde 'sıfır hata' yaklaşımının hayati önemi ele alındı.

Kan transfüzyonunun hayati önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Damardan Damara Kan Transfüzyonu" konferansı, gerçekleştirildi. Alanında uzman hekimler, hemşireler ve sağlık teknikerlerinin katıldığı konferansta, kanın akılcı kullanımı ve yanlış transfüzyonun geri dönüşü olmayan sonuçları vurgulandı.

Konferansa; Prof. Dr. Mustafa Zahir Bakıcı, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, Dr. Öğr. Üyesi ve Başhekim Ajlan Kasabalıgil, Uzm. Dr. İlhan Birinci ile çok sayıda hemşire ve sağlık teknikeri katıldı.

Sıfır hata uyarısı: Yanlış kan vermenin telafisi yok! 1

"KANIN TEK KAYNAĞI İNSAN"

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hülya Bilgen, ameliyatlardan organ nakillerine kadar sağlık hizmetlerinin her aşamasında kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemine dikkat çekti. "Bu konuda tek kaynak insan. Bu yüzden kan bağışı çok önemli. Herkesi gönüllü ve karşılıksız şekilde kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz" dedi.

"HASTA KANI YÖNETİMİ HAYAT KURTARIYOR"

Dr. Bilgen, kanın gereksiz ve kontrolsüz kullanımının ciddi riskler taşıdığını belirterek bireylerin kendi kan değerlerini takip etmesinin ve hastanelerde hasta kanı yönetimi anlayışının benimsenmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Sıfır hata uyarısı: Yanlış kan vermenin telafisi yok! 2

"KİMSE KANSIZ GEZMEMELİ"

Bilgen, "Kimse kansız gezmemeli. Kan sayımı yapılmalı, eksiklikler tedavi edilmeli. Böylece ihtiyaç halinde başka birinin kanına bağımlılık azalır" uyarısında bulundu.

Sıfır hata uyarısı: Yanlış kan vermenin telafisi yok! 3

"YANLIŞ KANIN TELAFİSİ YOK"

Transfüzyon süreçlerinde sıfır hata ilkesinin altını çizen Bilgen, yanlış kan verilmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Bilgen, "Yanlış kanın geri dönüşü olmaz. Bu nedenle transfüzyon, sıfır hatayla yürütülmesi gereken en riskli alanlardan biridir" diyerek sözlerini sonlandırdı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

