Şifre Kılıçdaroğlu'nun ekibine geçti, ilk paylaşım geldi! Yorumlarda dikkat çeken detay

Mahkeme kararı ile CHP'nin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi sosyal medyada ilk paylaşımı yaptı. Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi. Yorumlarda bazı kullanıcıların tepki göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Melih Kadir Yılmaz

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkeze gitti ve bayramlaşma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada kendisini destek verenlere seslenerek, 'arınma' vurgusu yaptı.

Aynı dakikalarda Özgür Özel de Güvenpark'ta kendisini destekleyenlere seslendi ve büyük bir kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü. CHP'de mutlak butlan krizi sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

CHP'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Kılıçdaroğlu ekibi CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarını da kontrol etmeye başladı. CHP'nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu ekibinin ilk paylaşımı geldi.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde genel merkezimizde düzenlenen halkla bayramlaşma programında yurttaşlarımıza seslendi" ifadesine yer verildi.

TEPKİ YORUMLARI DA GELDİ

Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcıların tepki göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Tepki gösteren bazı kullanıcılar "Genel Başkanımız Özgür Özel'dir" yorumu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
