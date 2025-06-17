Sigara içenler dikkat! Tehlike 2 kat daha fazla! Yeni araştırma korkuttu: Engellilik riski çok yüksek

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, sigara kullanımının sadece ölümcül hastalıklara değil, engellilik riskine de ciddi şekilde katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Yayımlanan çalışmaya göre, sigara içen her yedi yetişkinden biri en az bir engelle yaşıyor. Sigara, görme, duyma, hareket ve bilişsel yetilerde kalıcı kayıplara yol açıyor.

ARAŞTIRMADA, 150 BİNDEN FAZLA ANALİZ YAPILDI

Araştırmacılar, 2019-2023 yılları arasında Ulusal Sağlık Görüşme Anketi (NHIS) kapsamında 150.000’den fazla kişinin verilerini analiz etti. Bulgular, hem aktif sigara içenlerde hem de geçmişte sigara kullanmış bireylerde engellilik oranının, hiç sigara içmemiş kişilere göre belirgin şekilde yüksek olduğunu gösterdi. Sigara içen yetişkinlerin %14,1’i en az bir engel bildirdi.

ENGELLİLİK TÜRLERİNDE CİDDİ ARTIŞ

Çalışma, sigara içenlerde engellilik türlerinin oranlarını çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Sigara kullanıcılarında:

Bilişsel zorluklar

Görme engeli

Hareket kısıtlılığı

İşitme kaybı

içmeyenlere kıyasla 2 ila 2,4 kat daha sık görülüyor. Bu bulgular, sigaranın yalnızca kanser ya da kalp hastalığı gibi bilinen etkilerinin ötesinde, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

ÖZELLİKLE KADINLAR DİKKAT!

Araştırma, sigara içen kadınlarda engellilik oranının %16,5 olduğunu, erkeklerde ise bu oranın %12,1 seviyesinde seyrettiğini belirtti. Kadınların sigaraya bağlı engellilik riskine daha yatkın olması, halk sağlığı politikalarında özel yaklaşımların önemini vurguluyor.

HALK SAĞLIĞI İÇİN YENİ STRATEJİLER GEREKLİ

Çalışma, sigara içenlerde engellilik oranlarını bu denli kapsamlı inceleyen ilk araştırma olarak dikkat çekiyor. Araştırmacılar, bu verilerin engelli bireyler için sigara bırakma programları ve önleyici stratejiler geliştirilmesinde kritik bir rol oynayabileceğini ifade ediyor. “Sigara içen yetişkinlerde güncel engellilik verileri, halk sağlığı uzmanlarının bu gruplar için etkili müdahale stratejileri oluşturmasına katkı sağlayabilir,” diyerek çalışmanın önemine dikkat çekiyorlar.