HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sigara içenler dikkat! Tehlike 2 kat daha fazla! Yeni araştırma korkuttu: Engellilik riski çok yüksek

ABD’de yapılan çarpıcı bir araştırma, sigara içmenin yalnızca ölümcül hastalıkları değil, aynı zamanda yaşam kalitesini derinden etkileyen engellilik riskini de artırdığını ortaya koydu. Dergide yayımlanan çalışma, sigara içen her yedi yetişkinden birinin görme, duyma, hareket veya bilişsel engellerle mücadele ettiğini gösteriyor. 150.000’den fazla kişinin verileriyle desteklenen bu bulgular, sigaranın yıkıcı etkilerine karşı acil önlem çağrısı yapıyor.

Sigara içenler dikkat! Tehlike 2 kat daha fazla! Yeni araştırma korkuttu: Engellilik riski çok yüksek
Sedef Karatay

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, sigara kullanımının sadece ölümcül hastalıklara değil, engellilik riskine de ciddi şekilde katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Yayımlanan çalışmaya göre, sigara içen her yedi yetişkinden biri en az bir engelle yaşıyor. Sigara, görme, duyma, hareket ve bilişsel yetilerde kalıcı kayıplara yol açıyor.

thumbs_b_c_5e1dc42889a8df0462021885fa7bfa1e

ARAŞTIRMADA, 150 BİNDEN FAZLA ANALİZ YAPILDI

Araştırmacılar, 2019-2023 yılları arasında Ulusal Sağlık Görüşme Anketi (NHIS) kapsamında 150.000’den fazla kişinin verilerini analiz etti. Bulgular, hem aktif sigara içenlerde hem de geçmişte sigara kullanmış bireylerde engellilik oranının, hiç sigara içmemiş kişilere göre belirgin şekilde yüksek olduğunu gösterdi. Sigara içen yetişkinlerin %14,1’i en az bir engel bildirdi.

thumbs_b_c_84b05b824cd4c9854f8c974a6346337e

ENGELLİLİK TÜRLERİNDE CİDDİ ARTIŞ

Çalışma, sigara içenlerde engellilik türlerinin oranlarını çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Sigara kullanıcılarında:

  • Bilişsel zorluklar
  • Görme engeli
  • Hareket kısıtlılığı
  • İşitme kaybı

içmeyenlere kıyasla 2 ila 2,4 kat daha sık görülüyor. Bu bulgular, sigaranın yalnızca kanser ya da kalp hastalığı gibi bilinen etkilerinin ötesinde, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

thumbs_b_c_8012f2dae0e0b47bd80f0c3511626eeb

ÖZELLİKLE KADINLAR DİKKAT!

Araştırma, sigara içen kadınlarda engellilik oranının %16,5 olduğunu, erkeklerde ise bu oranın %12,1 seviyesinde seyrettiğini belirtti. Kadınların sigaraya bağlı engellilik riskine daha yatkın olması, halk sağlığı politikalarında özel yaklaşımların önemini vurguluyor.

thumbs_b_c_b1568fa6c47285d540586e88a133b22c

HALK SAĞLIĞI İÇİN YENİ STRATEJİLER GEREKLİ

Çalışma, sigara içenlerde engellilik oranlarını bu denli kapsamlı inceleyen ilk araştırma olarak dikkat çekiyor. Araştırmacılar, bu verilerin engelli bireyler için sigara bırakma programları ve önleyici stratejiler geliştirilmesinde kritik bir rol oynayabileceğini ifade ediyor. “Sigara içen yetişkinlerde güncel engellilik verileri, halk sağlığı uzmanlarının bu gruplar için etkili müdahale stratejileri oluşturmasına katkı sağlayabilir,” diyerek çalışmanın önemine dikkat çekiyorlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da Sağlıklı Hayat Akademisi ProjesiElazığ’da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi
Nişanlı çiftin tatili kabusa döndü! Plajda kafa atıp, motosiklet kaskıyla dövdüNişanlı çiftin tatili kabusa döndü! Plajda kafa atıp, motosiklet kaskıyla dövdü

Anahtar Kelimeler:
sigara bilimsel araştırma engelli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulundu

İsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulundu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

NOW işine son verdi! Sebebi şaşırttı

NOW işine son verdi! Sebebi şaşırttı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.