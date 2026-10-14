Sigara içenlerin yüzde 70’ mutlu değil

19 salgınında bir yılda 52 bin kişi hayatını kaybederken, tütün kullanımı nedeniyle ise 91 bin kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini aktardı. Ayrıca sigara içenlerin yüzde 70’inin mutlu olmadığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen değer üreten üniversite nefes alan gelecek dumansız üniversite yolculuğumuz başlıyor adlı program gerçekleştirildi. Cumhuriyet Konferans Salonu’nda konferansa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tijen Acar, ‘Dumansız Üniversite’ yolculuğuna başlamak için bir arada olduklarını ifade ederek zor bir yola girdiklerini belirtti. Kararlı adımlarla iyi bir başlangıç yaparak bu süreçte başarılı olmak istediklerini dile getiren Acar, destek sunan herkese teşekkür etti.

Programda konuşan Rektör Nedim Sözbir, ‘Dumansız Üniversite’ anlayışıyla kampüste daha sağlıklı bir ortam oluşturmayı ve tütün kullanımına karşı ortak bir duyarlılık geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Ülkemizin bu konuda iyi bir noktaya geldiğine işaret eden Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin de güzel bir yola girdiğini belirterek bu çalışmayı öğrencilerin ve personelin sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

"BENDE VARIM" DEDİLER

Program kapsamında Rektör Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder "Dumansız Kampüse Ben de Varım" destek panosunu imzalayarak bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine desteklerini sundu.

"91 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Program konferans bölümüyle devam etti. Konferansın ilk konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, "Neden Sigara / Tütün Ürünleri Kullanmamalıyız?" başlıklı sunumuyla bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Sağlık, ekonomik, çevreye etki ve başkalarına zarar verme noktasından hareketle sigara kullanmamanın nedenlerini açıklayan Bilir, ülkemizde COVID-19 salgınında bir yılda 52 bin kişi hayatını kaybederken, tütün kullanımı nedeniyle ise 91 bin kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini aktardı. Sigara içenlerin yüzde 70’inin mutlu olmadığını söyleyen davetli konuşmacı, sigara içilmesini tütün endüstrisinin istediğine dikkat çekti. Sigarayla mücadelenin etkili olması için izlenmesi gereken önlemleri de paylaşan Bilir, bu konuda sigaraya başlamanın önlenmesi, bırakma konusunda destek ve pasif etkilenimin önlenmesi noktasındaki çalışmaların önemi üzerinde durdu.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, "Kampüs Değişirse Davranış Değişir: Bağımlılıkların Önlenmesinde Dumansız Kampüs" konulu sunumunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin "Dumansız Üniversite" uygulamasından söz etti. 2021 yılında senato kararıyla uygulamanın başladığını ifade eden Ergüder, bu süreçte; müfredata Tütün Kontrolü dersi eklediklerini, izleme ve değerlendirme sistemi kurduklarını, öğrencilerin sigara içme durumlarını ölçtüklerini dile getirdi. Dumansız Üniversite Ofisi kurduklarını, disiplin ve para cezası uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ergüder, sigara içilebilen alanları belirlediklerini ve sayılarını zamanla azalttıklarını sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tijen Acar ise "Değerlerim Dumandan Güçlü: Dumansız Kampüse Yol Haritamız ve Tütün Bırakma Desteği" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Projede yargılayan ve dışlayan bir dil değil, yanında olan, el uzatan bir dil kullanacaklarını belirten Prof. Dr. Tijen Acar, konuyla ilgili ulusal standartlardan bahsederek kağıtta kalan kurallarla değil, destekle yürüyen bir süreç yönetimi izleyeceklerini ifade etti.

Dört aşamalı bir yol haritası oluşturduklarını dile getiren Acar, bu aşamaları; "İlan ve Hazırlık", "Kapalı Alanda Tam Uyum", "Açık Alan Düzeni" ve "Kurumsallaşma" başlıkları altında açıkladı. Planlanan çalışmalarla ilgili yönetim, kampüs, eğitim ve iletişim ile birlikte hareket etme süreçleri hakkında da bilgiler paylaşan Acar, 9 Şubat 2027 tarihinde tüm yerleşkelerde; binaların içi ve balkon, teras, yangın merdiveni, bina girişlerinin 20 metre çevresi, hastane, spor, oyun ve yemek alanları, üniversite araçları ve kampüsteki ziyaretçi araçlarında "Dumansız Üniversite" uygulamasına geçeceklerini ifade etti. Sigarayı bırakmak isteyenlere de Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği ile Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları olarak kapılarının her zaman açık olacağını vurguladı.

"Değerlerimiz dumandan her zaman daha güçlü!" ilkesiyle hareket ettiklerine dikkat çeken Tijen Acar, katılımcıları daha sağlıklı, daha enerjik, daha özgür bir geleceğe ilk adımı atmak için "Dumansız Kampüse Ben de Varım" panosuna imza atmaya davet etti.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır