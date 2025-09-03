HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sigarayı bırakma polikliniklerine 2 bine yakın kişi başvurdu

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne’de yılda 2 bine yakın kişinin sigarayı bırakmak için polikliniklere başvurduğunu açıkladı. Ekipler, vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yaptı.

Sigarayı bırakma polikliniklerine 2 bine yakın kişi başvurdu

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Saraçlar Caddesi’nde bilgilendirme standı açıldı. Sağlık ekipleri ve Yeşilay Edirne Şubesi üyeleri, vatandaşlara sigaranın zararları hakkında bilgilendirme gerçekleştirip karbonmonoksit ölçümü yaptı.

Sigarayı bırakma polikliniklerine 2 bine yakın kişi başvurdu 1

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne’de yılda 2 bine yakın kişinin sigarayı bırakmak için polikliniklere başvurduğunu açıkladı. Başvuru sayısının artırılması için mücadelelerinin aralıksız süreceğini belirten Yıldırım, oluşturdukları 11 timin yıl boyunca halkın yoğun olduğu bölgelerde sigara bırakma eğitimi vereceklerini söyledi.

Sigarayı bırakma polikliniklerine 2 bine yakın kişi başvurdu 2

Sigarayı bırakma polikliniklerine 2 bine yakın kişi başvurdu 3

Sigarayı bırakma polikliniklerine 2 bine yakın kişi başvurdu 4

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk bilim adamından büyük başarı: Bulduğu yöntem uluslararası tıp camiasında kabul gördü! Türk bilim adamından büyük başarı: Bulduğu yöntem uluslararası tıp camiasında kabul gördü!
Yer: Bursa! Kadınları taciz ettiği iddiasıyla dövülüp bıçaklandıYer: Bursa! Kadınları taciz ettiği iddiasıyla dövülüp bıçaklandı

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

'Biyoteknoloji' diyaloğu dünyanın gündeminde!

'Biyoteknoloji' diyaloğu dünyanın gündeminde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.