Sigarayı bırakma polikliniklerine 2 bine yakın kişi başvurdu

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Saraçlar Caddesi’nde bilgilendirme standı açıldı. Sağlık ekipleri ve Yeşilay Edirne Şubesi üyeleri, vatandaşlara sigaranın zararları hakkında bilgilendirme gerçekleştirip karbonmonoksit ölçümü yaptı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne’de yılda 2 bine yakın kişinin sigarayı bırakmak için polikliniklere başvurduğunu açıkladı. Başvuru sayısının artırılması için mücadelelerinin aralıksız süreceğini belirten Yıldırım, oluşturdukları 11 timin yıl boyunca halkın yoğun olduğu bölgelerde sigara bırakma eğitimi vereceklerini söyledi.

(İHA)