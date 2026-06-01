Sigarayı bırakmanın bir faydası daha açıklandı: 7 yıl detayı dikkat çekti

Saygın tıp dergisi Neurology'de yayımlanan çalışmaya göre, sigarayı bırakan kişilerin ilerleyen yaşlarda demansa yakalanma riski, sigara içmeye devam edenlere kıyasla belirgin şekilde daha düşük.

32 BİNDEN FAZLA YETİŞKİN 25 YIL TAKİP EDİLDİ

Araştırma kapsamında 32 binden fazla yetişkinin sağlık verileri 25 yıl boyunca takip edildi. Bu süre içerisinde katılımcıların 5 bin 868'ine demans teşhisi konuldu.

Elde edilen veriler, çalışma sırasında sigarayı bırakan bireylerin demans riskinin, sigara içmeye devam edenlere göre önemli ölçüde azaldığını gösterdi.

Araştırmacılar, sigarayı bırakanların risk seviyesinin zamanla, araştırma başlamadan önce sigarayı bırakmış veya hayatı boyunca hiç sigara kullanmamış kişilere yaklaştığını belirledi.

YEDİ YIL SONRA RİSK DAHA DA DÜŞÜYOR

Çalışmanın dikkat çeken bulgularından biri de sigarasız geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte demans riskinin daha da azalması oldu.

Araştırmaya göre yaklaşık yedi yıl boyunca sigara kullanmayan kişilerin demans riski, hiç sigara içmemiş bireylerin seviyesine oldukça yaklaşıyor.

Bilim insanları ayrıca bu olumlu etkinin, sigarayı bıraktıktan sonra çok az kilo alan ya da hiç kilo almayan kişilerde daha belirgin görüldüğünü tespit etti.

Uzmanlar, elde edilen sonuçların sigarayı bırakmanın yalnızca kalp ve akciğer sağlığı için değil, yaşlılık döneminde bilişsel fonksiyonların korunması açısından da önemli faydalar sağlayabileceğini gösterdiğini vurguladı.