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  4. Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş için hapis cezası! 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş için hapis cezası! 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2025 11:14
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alağaş 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanıyordu.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş için hapis cezası! 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

AVUKATLARI BERAATİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı hapis DEM Parti
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
CHP nin ortağı idi bunlar dem parti hiç mi düz gün adam yoktu nerde suçlu var aday göstermişler bu bile isteye bir şey
@talaybaris 85 milyonun gözü önünde bunlarla pazarlık yapan, kapıda karşılayıp el sıkışan, elebaşlarını meclise davet edenleri görmeyen gözler kör değilse de vicdanlar kör insaf tatilde
onlar kadar en az da yüksek seçim kurulu suçlu bu adaylığını koyan insanların geçmişi seceresi bi GBT si güvenlik soruşturmasına tabii tutulmadan dingonun ahırı gibi alıp sonradan da bu şekil hiç olmaz arkadaş tmm hak eden çeksin cezasını.
vatan hainleri cezasını çekmeli.
@ybarslan Hangi partiden hangi mezhepten olursa olsun doğduğu büyüdüğü yaşadığı vatanına ihanet edenler cezasız kalmamalı gerekirse idam cezası da olsa verilmeli ki kimse vatanına ihanet etmesin
Sanırım yeni açılım süreci devamında bunlar salıverilecektir, kimler kimler salıverilmedi ki
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