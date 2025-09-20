Siirt Kurtalan'da trafik kazası: 1 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Kurtalan-Batman yolunda, Toytepe köyü mevkiinde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yoldan çıktı.
Kazada, Ayşe T. yaralandı ve durumu ciddiydi.
112 Acil Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.
(İHA)
