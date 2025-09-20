HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt Kurtalan'da trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Kadın sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt Kurtalan'da trafik kazası: 1 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Kurtalan-Batman yolunda, Toytepe köyü mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yoldan çıktı.

Kazada, Ayşe T. yaralandı ve durumu ciddiydi.

112 Acil Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

Siirt Kurtalan da trafik kazası: 1 yaralı 1

Siirt Kurtalan da trafik kazası: 1 yaralı 2

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin Borçka'da tarihi köprü selde yıkıldıArtvin Borçka'da tarihi köprü selde yıkıldı
12 kişi yaralanmıştı! Boğaz'daki kazada kaptanlar hakkında karar12 kişi yaralanmıştı! Boğaz'daki kazada kaptanlar hakkında karar

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Siirt Kurtalan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.