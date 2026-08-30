Siirt’te 5 ayrı noktada yangın alarmı

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Çamlık bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Baykan’ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. Eruh ilçesine bağlı Oymakılıç köyü Mezarlık mevkiinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, Çizmeli bölgesinde tapulu arazide çıkan yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Şirvan ilçesinde çıkan yangına da ekipler tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır