Ordu Kültür Yolu Festivali’nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Mutfağa giren, ustalarla buluşan ve yöresel lezzetleri yerinde tadan şefler; kullanılan malzemelerden geleneksel üretim yöntemlerine kadar Ordu mutfağını mercek altına aldı. Her şefin favorisi farklı olsa da ortak mesaj değişmedi: Ordu’ya geldiyseniz bu lezzetleri tatmadan dönmeyin!

Ordu Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde yer alan şef Necati Yılmaz ev sahipliği yaparken, Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’ndeki şef Ömer Bozyap, şef Araz Aknam, televizyon programcısı ve yazar Elif Korkmazel ile gastronomi yazarı Talip Bayram da festivalin konukları arasında yer aldı. Gastronomi dünyasının tanınmış isimleri, Altınordu’dan Ünye’ye, Perşembe’den Fatsa’ya, Gülyalı’dan Gölköy ve Mesudiye’ye uzanan lezzet rotasında Ordu mutfağının izini sürdü. Balık restoranlarından pidecilere, esnaf lokantalarından köy mutfağı sunan işletmelere, pastanelerden yerel tatlı üreticilerine kadar farklı adresleri ziyaret eden isimler, kentin öne çıkan tatlarını yerinde deneyimledi. “Lezzet Noktası” seçkisiyle Ordu sofrasının öne çıkan adresleri belirlenirken, kentin zengin mutfak kültürü de tüm çeşitliliğiyle vitrine çıktı.

NECATİ YILMAZ’DAN ORDU LİSTESİ: ORDU TOSTUNDAN KAVURMAYA UZANAN LEZZETLER

Festivalin Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde yer alan ev sahibi şefi Necati Yılmaz, Ordu’ya ilk kez gelenlere karalahana çorbası, Ordu pidesi, Ordu tostu ve Akkuş’ta yetişen kuru fasulyeyi önerirken, balık sevenlerin levrek buğulama ya da benekli alabalığı, et sevenlerin kavurmayı tatması gerektiğini söyledi.

Ordu’da doğup büyüyen bir şef olduğunu ve İstanbul’da yaşamasına rağmen festival daveti aldığında hemen geldiğini söyleyen Yılmaz, Ordu mutfağının dünyadaki sağlıklı beslenme trendinin göbeğinde yer aldığını belirterek, Lezzet Noktası projesinin Ordu’nun gastronomisine ve bu kültürün tanınmasına çok büyük bir desteği olacağını ifade etti.

ARAZ AKNAM’IN FAVORİ ÜÇLÜSÜ: KURU FASULYE, TURŞU KAVURMASI, PİDE

Konuk şef Araz Aknam, şehre gelenlerin ilk olarak kuru fasulye, turşu kavurması ve pideyi denemesini önerdi. Turşu kavurmasının başka yerlerde kolay ulaşılamayacak bir tat olduğuna dikkat çeken Aknam, bu üç lezzeti Ordu gezisinin vazgeçilmezleri arasında gösterdi.

Yabani otların ve bitkilerin Ordu mutfağında bu ölçüde kullanılmasını kendileri için “bambaşka bir aydınlanma” olarak değerlendiren Aknam, Lezzet Noktaları’nın yerel halkın kendi ürünleri ve yemekleri konusunda bilinçlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Aknam’a göre gastronomi kültürünü korumanın yolu, önce o kültüre sahip çıkmaktan geçiyor.

DERİN BALIK’TA KURAL NET: DENİZDEN BUGÜN NE ÇIKTIYSA O

Derin Balık işletme sahibi Burçin Doğan, restoranın 2007 yılında açıldığını, işletmenin balıkçılık geçmişinin ise 50 yılı aşan ve Ordu’nun en eski çiğ balık satış tezgahına uzanan bir birikime dayandığını anlattı. Günlük tazeliği işletmenin değişmez kuralı olarak tanımlayan Doğan, o gün denizden çıkan balıkları sunduklarını, ürünleri ertesi güne bırakmadıklarını ve dondurmadıklarını söyledi.

Mekanın öne çıkan tabaklarını başta levrek buğulama, mezgit tava ve ızgara balıklar olarak sıraladı. Ordu sofrasında balığın ardından pideyi ve melocan, pancar çorbası ve mısır ekmeğini öneren Doğan, festival sayesinde kentin lezzetlerinin Türkiye genelinde daha fazla tanınacağına inandığını ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL SİMİDİ ‘ORDU SİMİDİ’”

Şirin Tost işletme sahibi Ferdi Gürsu, Ordu tostunun lezzetinin ekmek ve sucukla ilgili olduğunu ifade ederken; iyi pişmiş ve pekmezli Ordu simidi için “Bana göre Türkiye’nin en güzel simidi” dedi.

Ordu’nun doğallığı ve temiz havasının kentin mutfak kimliğini desteklediğini söyleyen Gürsu, Lezzet Noktası projesinin Ordu’nun yerel tatlarını Türkiye çapında tanıtması açısından olumlu bir çalışma olduğunu dile getirdi.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ YÖREDEN TEMİN EDİLİYOR

İspirli Pide’nin ikinci kuşak işletmecisi Burak Kaya, işletmenin babası Mehmet Kaya tarafından 1990 yılında kurulduğunu anlattı. Pide yapımında kullandıkları et ve süt ürünlerini çoğunlukla yöreden temin ettiklerini belirten Kaya; Ordu’ya gelecek ziyaretçilere pide ve pancar çorbası önerdi.

Kaya, yenilebilir otların çeşitliliği sayesinde otlu yemekler, kayganalar ve yeşillik ağırlıklı çorbaların öne çıktığını, bu yapının vejetaryenler için de güçlü seçenekler sunduğunu ifade etti. Lezzet Noktası seçkisinde yer almanın işletmeyi hijyen ve kalite açısından daha görünür kıldığını belirten Kaya, projenin satışlara ve müşteri memnuniyetine katkı sağladığını dile getirdi.

“PROJE İLE BİRLİKTE AZ BİLİNEN TARİFLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK”

Esnaf İşi işletmecisi Zeynep Eren, Ordu’yu ilk kez gelecek birine önereceği üç lezzetin; Ordunun pidesi, vazgeçilmez tostu ve kara lahana yemekleri olduğunu belirtti. Günlük menüyü klasik esnaf yemeklerinin yanında yöresel pancarlar, otlar, salatalar, mezeler ve turşularla çeşitlendirdiklerini; alışverişte yerel pazarları ve üreticileri tercih ettiklerini söyledi.

Mekanda en çok tercih edilenler arasında el yapımı mantı, kavurma, turşu ve anne köftesinin bulunduğunu belirten Eren, deniz ile toprağın bereketinin aynı mutfakta buluşmasının Ordu yemeklerini cazip kıldığını ifade etti. Projenin daha az bilinen tarifleri gün yüzüne çıkarıp geniş kitlelere taşıyacağını söyledi.

42 LEZZET NOKTASI ORDU’NUN HİKAYESİNİ SOFRALARA TAŞIYOR

Lezzet Noktası seçkisi, Ordu’nun gastronomi mirasını yalnızca tabaklar üzerinden değil; üreticiler, ustalar, yerel tedarik zinciri ve kuşaklar arası aktarım üzerinden de ziyaretçilere tanıtıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programı; Ordu mutfağının tariflerini, malzemelerini ve ustalık bilgisini bütünlüklü bir rota içinde kayıt altına alarak kentin kültürel belleğinin gelecek kuşaklara taşınmasına zemin hazırlıyor.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.