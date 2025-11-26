HABER

Siirt'te fıstık üreticilerine teorik ve pratik ‘budama' ile ‘gübreleme' eğitimi

Siirt'te 410 bin dekardan fazla alanda fıstık üretimi yapan çiftçilere teorik ve uygulamalı olarak ‘budama' ile ‘gübreleme' eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün konferans salonunda katılan 100'den fazla çiftçiye akademisyenler tarafından teorik eğitim verildi. Çiftçilere daha sonra bir fıstık tarlasında ağaçlar üzerinde ‘budama', 'gübreleme' ve ‘ilaçlama' konularında pratik eğitim aldı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt fıstığının en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Çiftçilerin yanında olarak, ürünlerin katma değerinin artması için gübreleme, budama ve ilaçlama noktasında eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirten Şanverdi, ''Çiftçilerimizin budama üreme ve gübreleme ihtiyaçlarının karşılamak için hem teori hem de uygulamalı eğitim yaptık. Bu eğitimleri niçin önemli, çünkü ilimizde yaklaşık 410 bin dekardan fazla fıstık üretimi var. Fıstıkta ağaç başı verimimiz ortalama olarak istediğimiz seviyede değil. Bizde öncü ülkelerde olduğu gibi ağaç başı verimimizi ilimizde ilk etapta ağaç başı 9- 10 kilogramda çıkartmak daha sonra da modern üretim teknikleri ile daha fazla verim almak istiyoruz" dedi.

"5 BİN 500 ÇİFTÇİMİZİN TAMAMINA 2026 YILINDA SAHA TARAMALARIMIZI YAPACAĞIZ"

Çiftçilerden ciddi anlamda talepler olduğunu kaydeden Şanverdi, "Sürekli bizimle beraberler. Fıstıkçılık birimimiz merkez ve altı ilçemizde ilçe müdürlerimiz mühendislerimiz aracılığıyla çiftçilerimizin yanındayız. Bugün 100'den fazla çiftçimiz geldi. Bizler ilimizde yaklaşık olarak bulunan 5 bin 500 çiftçimizin tamamına 2026 yılında saha taramalarımızı yapacağız. Hem teorik hem de uygulamalı anlamda çiftçilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Çiftçi İlhan Kahramanoğlu, düzenlenen eğitim seminerine katıldıklarını belirterek, "Toplantıda gerekli bilgileri aldık. Yanlış yaptığımız budama ve gübreleme söz konusuydu, tekniklerini öğrendik" şeklinde konuştu.

Çiftçi Ahmet Kocaman da "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde budama ve gübreleme hakkında eğitim gördük. Bahçeye gelip hatalarınızı telafi ettik, müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Siirt
