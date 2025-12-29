HABER

Siirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Solunum hastası vatandaş ile mahsur kalan minibüs kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolda mahsur kalan solunum hastası vatandaş ve minibüs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Siirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Solunum hastası vatandaş ile mahsur kalan minibüs kurtarıldı

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde ikamet eden 69 yaşındaki solunum hastası Lezgin Uslu, aniden rahatsızlandı. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine yakınları 112 acil servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti. Yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan ekipler, hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Lezgin Uslu, Pervari İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Pervari ilçesi grup köy yolu Geçittepe mevkinde kar nedeniyle mahsur kalan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan minibüsün güvenli bir şekilde yoluna devam etmesi sağlandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Siirt
