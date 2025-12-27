Siirt’te karla mücadele seferberliği: 97 araç ve 202 personel sahada

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il ve ilçe özel idareleri grup köy yollarında gece gündüz görev yapıyor. Siirt İl Özel İdaresi bünyesinde karla mücadele için 47 iş makinesi ve 100 personel sahada aktif olarak çalışıyor. Karla mücadeleye destek veren kurumlar arasında AFAD İl Müdürlüğü 4 araç ve 13 personel, Karayolları 94. Şube Şefliği 27 araç ve 50 personel, Siirt Belediyesi 13 araç ve 26 personel, Şirvan Belediyesi 2 araç ve 4 personel, Pervari Belediyesi 2 araç ve 5 personel, Eruh Belediyesi ise 2 araç ve 4 personel ile görev yapıyor.

KARLA MÜCADELE BAŞLADI

Toplamda 97 araç ve 202 personel Siirt genelinde karla mücadele için sahada bulunuyor. Yetkililer, tüm ilçelerde yeterli miktarda araç ve personelin hazır olduğunu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan karayolunun Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; ağır tonajlı kamyon ve tırlar ile zincirsiz olarak trafiğe çıkan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına geçici olarak izin verilmemektedir. Ağır tonajlı araçlar saat 19.00 itibarıyla uygun alanlarda bekletilmekte olup, hafif araçların zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verilmektedir.



Buradaki araç ve sürücülerin ihtiyaç ve talepleri, Baykan Kaymakamlığı koordinesinde Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet, Jandarma, Karayolları ve Belediye ekiplerince takip edilecek; herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyecektir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri, buzlanmaya karşı zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle rica olunur" denildi.

