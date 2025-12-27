HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt’te karla mücadele seferberliği: 97 araç ve 202 personel sahada

Siirt’te yoğun kar yağışıyla birlikte 97 araç ve 202 personel sahada. Baykan-Bitlis karayolu ağır tonajlı araçlara geçici süreyle kapatıldı.

Siirt’te karla mücadele seferberliği: 97 araç ve 202 personel sahada

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il ve ilçe özel idareleri grup köy yollarında gece gündüz görev yapıyor. Siirt İl Özel İdaresi bünyesinde karla mücadele için 47 iş makinesi ve 100 personel sahada aktif olarak çalışıyor. Karla mücadeleye destek veren kurumlar arasında AFAD İl Müdürlüğü 4 araç ve 13 personel, Karayolları 94. Şube Şefliği 27 araç ve 50 personel, Siirt Belediyesi 13 araç ve 26 personel, Şirvan Belediyesi 2 araç ve 4 personel, Pervari Belediyesi 2 araç ve 5 personel, Eruh Belediyesi ise 2 araç ve 4 personel ile görev yapıyor.

Siirt’te karla mücadele seferberliği: 97 araç ve 202 personel sahada 1

KARLA MÜCADELE BAŞLADI

Toplamda 97 araç ve 202 personel Siirt genelinde karla mücadele için sahada bulunuyor. Yetkililer, tüm ilçelerde yeterli miktarda araç ve personelin hazır olduğunu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan karayolunun Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; ağır tonajlı kamyon ve tırlar ile zincirsiz olarak trafiğe çıkan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına geçici olarak izin verilmemektedir. Ağır tonajlı araçlar saat 19.00 itibarıyla uygun alanlarda bekletilmekte olup, hafif araçların zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verilmektedir.
Siirt’te karla mücadele seferberliği: 97 araç ve 202 personel sahada 2

Buradaki araç ve sürücülerin ihtiyaç ve talepleri, Baykan Kaymakamlığı koordinesinde Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet, Jandarma, Karayolları ve Belediye ekiplerince takip edilecek; herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyecektir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri, buzlanmaya karşı zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle rica olunur" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'den İsrail'in Somaliland kararına tepkiAB'den İsrail'in Somaliland kararına tepki
Kanada'dan Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yardımKanada'dan Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yardım

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.