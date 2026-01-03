HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Siirt'te karla mücadele seferberliği: Ekipler 7/24 sahada

Siirt Belediyesi kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt'te karla mücadele seferberliği: Ekipler 7/24 sahada

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Siirt Belediyesi ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda yol açma, kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları titizlikle yürütülmekte olduğu, ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı aktarıldı. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde devam ettiğini belirterek; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafiğe çıkılması halinde ise araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulmasının önemle rica edildiğini ifade etti.

Acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebileceği, belediyeye iletilmek istenen talep ve bildirimler için ise Belediye Whatsapp Hattı (0 535 016 05 44) üzerinden ulaşım sağlanabileceği bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yavuz Sultan Selim Köprüsü için rüzgar uyarısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü için rüzgar uyarısı
Park halindeki otomobil alev alev yandıPark halindeki otomobil alev alev yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.