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  4. Siirt'te kaybolup köyden uzaklaşan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu

Siirt'te kaybolup köyden uzaklaşan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.03.2025 12:54
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli H.Y. (12) adlı erkek çocuk, devriye atan jandarma ekipleri tarafından bulundu. H.Y., Teylan köyüne götürülerek kendisini arayan ailesine teslim edildi.

Siirt'te kaybolup köyden uzaklaşan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu

Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde dün gece saatlerinde ailesinden habersiz evden çıkan ve köyden uzaklaşan zihinsel engelli H.Y. boş arazide yürümeye başladı. Devriye atan ekipler, köyden uzaklaşan H.Y.'i fark etti. Yapılan kontrollerde çocuğun engelli olduğu tespit edildi. Üşümemesi için asker montu giydirilen H.Y. için jandarma ekipleri, çevredeki köy muhtarlarıyla irtibata geçerek çocuğun kimliğini tespit edip, ailesinin kendisini aradığı bilgisine ulaştı. H.Y., Teylan köyüne götürülerek ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt kayıp engelli jandarma
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