Siirt'te saman yüklü kamyonda yangın

Siirt'te saman yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Olay, Siirt Kurtalan kara yolu üzerindeki Siirt Üniversitesi kavşağında gerçekleşti. Bir kamyonun lastik bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangın, kısa sürede kamyonun yük kısmına sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kamyondaki yaklaşık 14 ton saman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hâlâ araştırma aşamasında.

