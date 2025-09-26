HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Siirt'te saman yüklü kamyonda yangın

Siirt'te bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Siirt'te saman yüklü kamyonda yangın

Siirt'te saman yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Olay, Siirt Kurtalan kara yolu üzerindeki Siirt Üniversitesi kavşağında gerçekleşti. Bir kamyonun lastik bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangın, kısa sürede kamyonun yük kısmına sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kamyondaki yaklaşık 14 ton saman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hâlâ araştırma aşamasında.

Siirt te saman yüklü kamyonda yangın 1

Siirt te saman yüklü kamyonda yangın 2

Siirt te saman yüklü kamyonda yangın 3

Siirt te saman yüklü kamyonda yangın 4

Siirt te saman yüklü kamyonda yangın 5

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün magandalarına yönelik operasyonDüğün magandalarına yönelik operasyon
Karayolu incir tarlasına döndü, vatandaşlar ve polis ekipleri yolu açmak için incir toplandıKarayolu incir tarlasına döndü, vatandaşlar ve polis ekipleri yolu açmak için incir toplandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Siirt saman İtfaiye kamyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.