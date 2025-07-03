Siirt'te seyir halinde alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Siirt'in Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesi yol ayrımında meydana gelen olayda, Eski Tillo Belediye Başkanı Behçet Kavun'a ait olduğu öğrenilen seyir halindeki Mercedes marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti.

ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

Olayda, sürücü son anda kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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