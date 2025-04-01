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Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı... 11 kişi dumandan etkilendi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 09:51
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Siirt'in Gökçebağ beldesinde bir terlik fabrikasında meydana gelen yangın söndürülürken 11 kişi dumandan etkilendi.

Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı... 11 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde beldeye bağlı Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan terlik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Yangında etkilenenler UMKE ekibi tarafından ayakta tedavi edilirken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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yangın ihbar
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