Siirt'teki işletme, günde 3 ton süt üretimiyle dikkat çekiyor

Siirt’in Kurtalan ilçesinde çiftçi Veysi Arkan, hibe destekleriyle modern bir süt sığırcılığı tesisi kurdu.

Bu süreç, bölge için örnek bir başarı hikayesine dönüştü.

Başlangıçta 100 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçti. Günlük süt üretimi, 3 tona kadar çıktı.

2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Programına başvurdu.

Başvurusu kabul edildi ve yaklaşık 1.5 milyon lira hibe aldı.

İşletmesini büyütmek isteyen Arkan, 2025 yılı için yeni bir hibe başvurusunda bulundu.

Bu başvuru kabul edildi. 4.3 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Verilen destekle tesisine 324 güneş enerji paneli kurdu.

Artık elektrik ihtiyacının büyük kısmını kendi ürettiği enerjiyle karşılıyor.

Ayrıca modern ekipmanlar edindi. Buzağı mama hazırlama sistemi, fanlar ve süt soğutma tankı gibi ekipmanlar tesisine kazandırıldı.

Bugün işletmesinde 300 büyükbaş hayvan ile günde yaklaşık 3 ton süt üretimi gerçekleştiriliyor.

Modern altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımları ile dikkat çekiyor.

Bu tesis, bölgede örnek gösterilen süt sığırcılığı işletmeleri arasına girdi.