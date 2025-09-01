HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt’te 325 iş yeri kontrol edildi, 13 iş yerine ceza uygulandı

Siirt’te Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü denetimlerle kamu düzeninin korunmasını sağlıyor.

Siirt’te 325 iş yeri kontrol edildi, 13 iş yerine ceza uygulandı

Siirt’te 15-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 325 iş yeri kontrol edildi. Kurallara uymayan 220 iş yerine uyarı verilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 iş yerine toplam 18 bin 278 lira idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerin faaliyetleri yakından takip edildi. Görüntü kirliliğine yol açan 3 el arabası, 1 tezgah tahtası ile flama, reklam panosu ve araç lastikleri toplanarak ilgili birimlerde muhafaza altına alındı. Kent merkezinde otobüs duraklarına park eden iki araç ise Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı ve sürücülere idari işlem uygulandı.
Siirt’teki zabıta denetimlerinin kent estetiği, kamu düzeni ve halk sağlığı açısından önem taşıdığı, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Siirt’te 325 iş yeri kontrol edildi, 13 iş yerine ceza uygulandı 1

Siirt’te 325 iş yeri kontrol edildi, 13 iş yerine ceza uygulandı 2

Siirt’te 325 iş yeri kontrol edildi, 13 iş yerine ceza uygulandı 3

Siirt’te 325 iş yeri kontrol edildi, 13 iş yerine ceza uygulandı 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da nadir görülen kızıl geyikler görüntülendiBolu’da nadir görülen kızıl geyikler görüntülendi
Jandarmadan kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstüJandarmadan kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.