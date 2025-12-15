HABER

Siirt’te 4 iş yerine toplam 7 bin 171 lira idari yaptırım uygulandı

Siirt’te zabıta ekiplerinin denetiminde 4 iş yerine toplam 7 bin 171 lira idari yaptırım uygulandı.

Siirt’te 4 iş yerine toplam 7 bin 171 lira idari yaptırım uygulandı

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde halk sağlığını, kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla 8-15 Aralık tarihleri arasında denetim faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda toplam 230 iş yeri denetlendiği, mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 120 iş yerine uyarı, 4 iş yerine ise toplam 7 bin 171 lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, denetimlerin, özellikle okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ile hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmelere yönelik olarak yoğunlaştığı, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan iş yerleri hakkında yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Siirt
