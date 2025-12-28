Siirt’te iç kanama geçiren hasta, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye yetiştirildi

Siirt’in Şirvan ilçesinde iç kanama geçiren kadın, ekiplerin karlı yolu açmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Remziye Çoşkun, aniden rahatsızlandı. Yapılan ihbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri köye hareket etti. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olması üzerine, yolun açılması için Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden destek istendi.

Köy yolunun açılmasının ardından 112 sağlık ekipleri, Çoşkun’u ambulansa alarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA