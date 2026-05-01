Siirt’te kazada iki sürücü araçlarda sıkıştı

Siirt’te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kurtalan Caddesi üzerindeki Siirt Park AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.I. yönetimindeki otomobil ile M.Z. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak takla atıp ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçları içerisinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

