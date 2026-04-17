Siirt’te kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araç yol üzerinde dururken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kezer yerleşkesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ile 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



