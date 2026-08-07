Siirt’te maddi hasarlı kaza

Siirt’te otomobil ile hafif ticarin aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.
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Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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