Siirt’te maddi hasarlı kaza

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır