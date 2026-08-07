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Siirt’te maddi hasarlı kaza

Siirt’te otomobil ile hafif ticarin aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Siirt’te maddi hasarlı kaza

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te maddi hasarlı kaza 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt
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