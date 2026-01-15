Siirt’te üç kaçak avcıya 68 bin lira ceza

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Pervari Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ekiplerce yoğun kar yağışı altındaki Pervari bölgesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında 3 kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda, takozsuz av tüfekleri ile 6 adet Kınalı Keklik avlamaktan dolayı 68 bin 549 lira idari ve tazminat bedeli para cezası, 2 adet takozsuz av tüfeği için mülkiyeti kamuya geçirme cezası uygulandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır