Sık seyahate çıkanlar dikkat! Yeni araştırma: O tekerlekler umumi tuvaletten 58 kat daha kirli!

Bir sigorta şirketinin mikrobiyolog Amy-May Pointer ile yaptığı işbirliği çalışmasına göre valiz tekerlekleri adeta mikrop yuvası. Seyahat sonrası için, uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.

UMUMİ KLOZETTEN DAHA FAZLA BAKTERİ TAŞIYOR

Yeni bir araştırmaya göre, sık seyahat edenlerin vazgeçilmezi olan valiz tekerlekleri, umumi klozetlerden 58 kat daha fazla bakteri barındırıyor.

Kulağa inanılmaz gelse de, bir sigorta şirketinin Amy-May Pointer ile yaptığı çalışma, bu gerçeği ortaya koydu. Valiz tekerlekleri, bakteriler için adeta bir üreme alanı.

KÜF KOKUSUNUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Havaalanlarında sert ve yumuşak dokulu valizlerden alınan örnekler analiz edildi. Sonuçlar, valiz tekerleklerinde Stafilokok, Serratia marcescens ve Aspergillus gibi bakteri türlerinin bulunduğunu gösterdi. Bu bakteriler genellikle tehlikeli olmasa da, tekerleklerde mikrop tabakası oluşturuyor ve seyahat sonrası valizlerdeki küf kokusunun nedeni olarak görülüyor.

VALİZİNİZİ MUTLAKA TEMİZLEYİN UYARISI!

Uzmanlar, valiz tekerleklerinin her seyahatten sonra alkollü mendil veya bulaşık sabunu ve suyla temizlenmesini öneriyor.

Tekerleklerde biriken kıl ve halı liflerini makasla temizlemek de etkili bir yöntem. Valizinizi temiz tutarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de küf kokusundan kurtulabilirsiniz.