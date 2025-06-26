Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı! Toplu taşımada, açık alanda artık yasak: Ceza kesilecek!

İstanbul Valiliği, vatandaşların topluca bulunduğu alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağını duyurdu.
Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı yönünde şikayetlerin alındığını bildiren Valilik, Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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