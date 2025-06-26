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Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı! Toplu taşımada, açık alanda artık yasak: Ceza kesilecek!

Son zamanlarda toplum içinde telefondan yüksek sesli müzik dinleyenler ya da video izleyenlerin artması üzerine kamuoyunca bir tepki oluşmuştu. İstanbul Valiliği de özellikle toplu taşıma araçları ve sahil ile parklarda yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık veren kişiler için yeni bir karar aldı. Artık bu şekilde çevresini rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacak. İşte detaylar…

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı! Toplu taşımada, açık alanda artık yasak: Ceza kesilecek!

İstanbul Valiliği, vatandaşların topluca bulunduğu alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı yönünde şikayetlerin alındığını bildiren Valilik, Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır. İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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İstanbul Valiliği gürültü idari para cezası para cezası
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