Parfümlerin kalıcılığı etkileyen faktörler arasında moleküllerinin uçuculuğu, cilt yapısıyla uyumluluğu, ortamın sıcaklığı ve parfümün esans oranı yer alır. Bu yüzden bazı parfümler ilk başta yoğun bir etki yaratmasına rağmen kısa süre içerisinde etkisini yitirir. Bir parfüm her ne kadar kaliteli olursa olsun zamanla etkisini yitirecektir. Bu yüzden birçok insan parfümünün daha kalıcı olması için çeşitli yöntemler araştırırlar.

Sıkılan parfümü sabahtan akşama kadar kalıcı tutmanın kolay yöntemi

İnsanların büyük bir bölümü güzel koktuğunda daha özgüvenli hisseder. Sabah saatlerinde parfüm sıktıktan sonra akşam kadar aynı yoğunlukta hissedilmesi kişisel imzayı korumak ve tazelik açısından oldukça önemlidir. Parfüm moleküllerinin uçuculuğu, cilt tipi, hava koşulları ve uygulama tekniği gibi faktörler parfümün kalıcılığını etkilemektedir. Bu yüzden doğru parfüm sıkma yöntemlerin uygulanması kokunun tene daha iyi tutunmasını sağlayacaktır.

Parfümleri daha kalıcı ve uzun süre kullanabilmek için uygulanması gereken yöntemler aşağıdaki gibidir: