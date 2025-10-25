HABER

Silah kaçakçısına operasyon: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçısı olduğu belirlenen şahsa gerçekleştirilen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 139 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından silah kaçakçısı olduğu belirlenen K.Ş. (25)’ye yönelik operasyon düzenlendi. K.Ş. (25) isimli şahsın ikametinde, eklentilerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 139 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülen K.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Manisa
