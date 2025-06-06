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Silah üreticilerine açılan davayı reddetmişlerdi! Meksika'dan ABD Yüksek Mahkemesine tepki

Meksika, ABD Yüksek Mahkemesinin ülkeye sokulan kaçak silahlar nedeniyle ABD'li silah üreticilerine açılan 10 milyar dolarlık tazminat davasını reddetmesine "şiddetle karşı çıktığını" bildirdi.

Silah üreticilerine açılan davayı reddetmişlerdi! Meksika'dan ABD Yüksek Mahkemesine tepki

Meksika Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karara "şiddetle karşı çıkıldığı" vurgulanarak, Meksika'nın yasa dışı silah kaçakçılığını durdurmak amacıyla mevcut tüm hukuki ve diplomatik yollara başvurmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Meksika, silah üreticilerinin ülkemize verdiği zararları açıkça ortaya koyan güçlü kanıtlar sunmuştur. Hükümet, silah kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürecek ve silah üreten, silahların suç örgütlerinin eline geçmesine izin veren şirketlerden hesap soracaktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, dün, Meksikalı yetkililerin ülkeye sokulan kaçak silahlar nedeniyle ABD'li silah üreticilerine açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasını reddetmişti.

Karar dilekçesinde, ABD'deki Silah Ticaretinin Korunması Yasası'na işaret edilerek, "Meksika'nın şikayeti, davalı üreticilerin ve silah satıcılarının Meksika kaçakçılarına yasa dışı silah satışlarına yardım ve yataklık ettiğini makul bir şekilde iddia edemiyor." ifadelerine yer verilmişti.

MEKSİKA ABD'Lİ ÜRETİCİLERİ SORUMLU TUTUYOR

Meksika hükümeti, her yıl ABD yapımı yüz binlerce silahın güneydeki sınırdan kaçak sokularak ülkedeki uyuşturucu kartellerinin eline geçtiğini, bu silahların karteller arası veya Meksika hükümetine karşı kullanıldığını savunarak Ağustos 2021’de ABD’li silah üreticilerine karşı 10 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Smith & Wesson, Glock, Beretta, Barrett, Sturm ve Ruger gibi dev silah şirketlerine karşı Massachusetts eyaletindeki federal adliyede açılan davada, üreticilerin, silahları kaçakçılara sattığı ve ülkede şiddeti körüklediği ileri sürülmüştü.

Federal mahkeme, Eylül 2022'de, silah üreticilerinin "Silahlarda Yasal Ticaretin Korunması Yasası" olarak bilinen 2005 tarihli bir yasa tarafından korunduğu gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Meksika hükümeti de mahkemenin ret kararını üst mahkeme olan temyiz mahkemesine taşımış, temyiz mahkemesi Meksika hükümeti lehine karar verince, silah şirketleri de Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Meksikalı yetkililer, ülkede çok katı silah kuralları bulunmasına ve silah satan sadece bir iş yeri olmasına rağmen, her yıl ABD’de üretilen yaklaşık 350 bin ile 600 bin arasında silahın ülkeye kaçak olarak sokulduğunu, suç mahallerinden ele geçirilen silahların "neredeyse tamamının" ABD'den getirildiğini savunuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meksika ABD Amerika Birleşik Devletleri
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