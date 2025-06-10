Silahını çıkarıp art arda ateş etti! Etraftakiler panikle kaçtı... Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sultangazi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapı malzemeleri satan dükkanın önüne kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi koşarak geldi. Dükkanın önünde duran şüpheli, silahını çıkararak peş peşe ateş açtı.

İŞ YERİNE ART ARDA ATEŞ ETTİ

Saldırı esnasında çevredeki vatandaşlar panikle etrafa kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırganın kaçış güzergahını tespit edebilmek için iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde saldırganın koşarak olay yerine geldiği, yol ortasında durup iş yerine doğru ateş ettiği ve ardından hızla kaçtığı görülüyor.

"NEDEN OLDUĞU HAKKINDA BİLGİMİZ YOK"

Saldırının kendilerinde endişeye sebep olduğunu belirten dükkan sahibinin kardeşi Zafer Karabul, "Dün gece saat 22.00 ile 23.00 civarında oldu. Neden olduğunu bilmiyoruz, normalde bayram tatilinden dolayı iş yerimiz kapalıydı. Biraderim de memlekette olduğundan dolayı bu olay olmuş ama neden olduğu hakkında bilgimiz yok. Sağ olsun karakoldan polis arkadaşlar gelerek gereken incelemeleri yaptılar, onlardan inşallah bir haber bekliyoruz. Elhamdülillah 50 senedir biz buradayız, burada doğduk ve burada büyüdük. Hiç kimseyle tartışmamız olmadı. Emniyet mensuplarımız inşallah yakında bilgi verirler. İçimize buz koysunlar, rahatlarlar" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır